По проекту нового Генплана в Казани появятся две новые ТЭЦ

Строительство двух новых ТЭЦ в Казани запланировано проектом нового Генплана, говорится в сообщении мэрии. Одна из них появится в Приволжском районе, другая – в Советском.

Также проект Генплана предполагает строительство 14 котельных (по пять в Кировском и Приволжском, три — в Советском и одну — в Авиастроительном районах), строительство 87 км тепловых сетей и реконструкция 40 км.

При этом будут выведены из эксплуатации источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы. В дальнейшем их планируют консервировать и демонтировать.

Кроме того, согласно проекту Генплана, обновят подстанция «Магистральная» 220 кВ и семь подстанций 110 кВ, а также построят еще 15 электрических подстанций 110 кВ. Также запланировано переустройство свыше 318 км воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше в кабельные линии.

"Ъ-Казань"