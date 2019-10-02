Расходы на культуру планируется увеличить до 10 млрд рублей в год

Во внесенном в Законодательное собрание Пермского края проекте бюджета запланировано увеличение средств на госпрограмму по культуре и искусству. Так, расходы в 2020 году составят 5,3 млрд руб., 5,4 млрд руб. в 2021-м и до 10,3 млрд руб. в 2022 году.

При этом отмечено снижение расходов на организацию культурных мероприятий за счет бюджета (в 2020 году — 430 млн руб., в 2021-м — 367 млн руб., в 2022 году — 489 млн руб.). На празднование 75-летия Победы в 2020 году заложено 49 млн руб.

Основной рост расходов по госпрограмме прогнозируется за счет выделения ассигнований на строительство восьми объектов культуры на общую сумму 13,7 млрд руб. (2,7 млрд руб. в 2020 году, 2,99 млрд — в 2021-м и 8 млрд руб.— в 2022 году).

На этот период запланирован ввод в строй зоопарка (стоимостью 2,1 млрд руб.). Ввод первой очереди намечен в 2020 году, в 2021-м — второй очереди. В 2021 году завершится также реконструкция большого зала филармонии (404 млн руб.).

В указанный финансовый период край собирается приступить к строительству комплекса объектов социокультурного пространства завода имени Шпагина (стоимостью 9,6 млрд руб.). Срок завершения проекта — в 2024 году. В 2023 году планируется завершить строительство театра оперы и балета (стоимостью 10 млрд руб.).