В ДТП в Удмуртии пострадали 6 человек

Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Можгинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.

«50-летний водитель, управляя автомобилем Renaut Sandero, при совершении обгона не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Vesta под управлением 57-летнего мужчины. В результате ДТП травмы получили 6 человек. Среди которых двое детей, 14 и 5 лет. Пятилетний ребенок сейчас находится в наиболее тяжёлом состоянии. Планируется вылет за ним вертолета санитарной авиации, для доставления в 1РКБ. Остальные взрослые находятся в больнице»,— говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что на автомобиле Renaut были установлены зимние шипованные шины, что негативно сказывается на управляемости машины на мокром асфальте.