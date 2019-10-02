ЖК «Университетский» сдадут в эксплуатацию в 2021 году Его возводило ООО «Квартстрой Центр» - обанкротившийся застройщик «Новинки Smart City».

Инвестиции в завершение строительства объекта, как предполагается, составят более 480 млн рублей.



Инвестиции в завершение строительства объекта, как предполагается, составят более 480 млн рублей.

Сейчас работами в «Университетском» занимается областная «Дирекция по строительству», которая также намерена построить на компенсационных землях на Казанском шоссе еще семь домов. Инвестиции в этот проект планируются на уровне 4,6 млрд рублей.

Возведение ЖК «Университетский» ООО «Квартстрой Центр» начало в 2016 году, однако через год работы были прекращены из-за отсутствия у компании источников финансирования. Уровень готовности объекта в то время составлял менее 1%.

В марте 2018 года «Квартстрой Центр» был признан банкротом, а летом 2019 года по решению арбитража полномочия по достройке объекта были переданы региональному оператору в лице АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».