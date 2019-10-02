Жителя Ростова задержали за незаконную обналичку 500 млн рублей

В Ростове местного жителя задержали по подозрению в неправомерном обороте средств и платежей (ч.1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через счета которых проводил и обналичивал деньги. Подозреваемый формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подставных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и передавались юридическим лицам. При этом процент от сделки фирма присваивала себе.

Таким образом злоумышленнику удалось обналичить более 500 млн руб. Во время обысков у него изъяли более 100 печатей фиктивных организаций. В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова