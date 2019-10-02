ВГТРК, «Первый канал» и «Матч ТВ» покажут ЧЕ-2020 и ЧМ-2022

ВГТРК, «Первый канал» и «Матч ТВ» покажут игры чемпионата мира по футболу 2022 года года на территории РФ, сообщает ТАСС. Контракт с FIFA заключила компания «Телеспорт», ранее она также получила права на трансляцию игр чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Помимо ЧЕ-2020 и ЧМ-2022 каналы смогут показать ЧМ-2019 и ЧМ-2021 среди юношей до 17 лет, ЧМ-2019 и ЧМ-2021 по пляжному футболу, ЧМ-2020 и ЧМ-2022 среди девушек до 17 лет, ЧМ-2020 и ЧМ-2022 среди девушек до 20 лет, ЧМ-2020 по мини-футболу, ЧМ-2021 среди юношей до 20 лет.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.