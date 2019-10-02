«База оборудования» в Набережных Челнах получила статус промышленного парка

Статус промышленного парка в Набережных Челнах получила производственная площадка «База оборудования», которая работает в городе с 2014 года. Аккредитацию новый парк получил по результатам заседания комиссии по аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной поддержки МСП, передает пресс-служба минэкономики Татарстана

Территория производственной площадки составляет 9,2 га. Там работают пять резидентов, которые занимаются производством изделий из проволоки, цепей и пружин, обработкой металлических изделий, производством строительных металлоконструкций, в сфере транспортной логистики, переработки и утилизации вторичных отходов.

Кроме того, в Набережных Челнах создали новую промышленную площадку «ГринПро» площадью 3,9 га, где работают 14 предприятий, занимающихся производственной, складской и торговой деятельностью в пищевой промышленности. На сегодняшний день на территории площадки и парка созданы свыше 700 рабочих мест.

"Ъ-Казань"