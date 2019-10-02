Спасение дома Черникова ищут в истории

В Хамовниках вступились за старинный доходный дом — его могут снести, несмотря на мораторий. Жители элитного района организовали дежурство в Неопалимовском переулке. Там уже много лет пустует здание из Красной книги «Архнадзора». Мэрия рассматривает заявку на включение его в реестр памятников. Но дом Черникова могут снести в обход моратория. Как жители элитного района защищают старинное здание? И зачем они это делают? Разбирался Иван Корякин.

Дом Черникова во 2-ом Неопалимовском переулке интересен хотя бы тем, что до сих пор стоит. Год назад в Мосгорнаследии заявляли “Ъ FM”, что он не обладает какой-либо ценностью и никогда не был объектом культурного наследия. Поводов для придания ему охранного статуса власти тоже не нашли. Иными словами, здание могло быть запросто разрушено ради строительства чего-нибудь нового, как это иногда случается в самом дорогом районе Москвы.

К тому же власти одобрили проект премиального жилого дома от архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Более того, старый «доходник» «просил» избавить город от самого себя: в его стенах организовалось ТСЖ, которое и проголосовало за снос. Словом, ничего необычного в этой истории не было, пока не случилось странное: у дома Черникова вдруг возникли признаки объекта культурного наследия. Он получил, пусть и временный, но охранный статус — мэрия изучает новые сведения, которые обнаружили жители Хамовников, в том числе Татьяна Клячко: «Там работали выдающиеся люди: до революции жил известный медик Лев Яковлевич Брусиловский, один из создателей Большой медицинской энциклопедии. В советское время — знаменитый полярник Борис Васильевич Лавров. Он был одним из руководителей развития Северного морского пути и одним из основателей города-порта Игарка. Мы нашли материалы телефонной книги, которые говорят о том, что в этом доме жил советский деятель Николай Ежов».

Еще жители нашли в архивах оригинальные чертежи, в которых дом не четырех, а пятиэтажный, а значит, в советское время его не так сильно перестраивали, в чем были уверены чиновники. Поэтому власти и объявили мораторий: здание пока трогать нельзя.

Но вновь случилось необъяснимое — жильцы соседних домов начали слышать странные звуки в доме Черникова: то ли болгарок, то ли отбойных молотков. К зданию, по их словам, подъехали автомобили фирмы с говорящим названием «КрашМаш». Но в компании “Ъ FM” заверили, что там «не ведут проектов по указанному адресу». Но кто-то ведь огородил доходный дом забором? А за ним, подозревает муниципальный депутат Александра Парушина, может случиться непоправимое: «Устанавливают какой-то экран, скрывают дом. В один момент даже начались земляные работы возле дома. У жителей возникают опасения, что эти раскопки ведутся не случайно, что, возможно, будет использована какая-то технология, чтобы защитить коммуникации плитой, потом ударить, например, дом ковшом.

Если дом будет поврежден, то департаменту культурного наследия уже нечего будет защищать».

С точки зрения бизнеса, сохранение статуса-кво за домом Черникова не сулит ничего прибыльного. Даже его редевелопмент под жилье — сомнительное предприятие — экономика нового здания в разы проще. А семикомнатные квартиры начала века в духе недвижимости профессора Преображенского едва ли ответят современным запросам. Да и цена квадратного метра в новом доме по адресу 2-ой Неопалимовский переулок, 3 могла бы достигать 1 млн руб., судя по соседним предложениям.

С точки зрения культурного наследия, сносить здание нельзя. Особенно незаконным способом, как считает координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин: «Предыдущий проект, из-за которого этот дом был приговорен к сносу, просто новое здание с какими-то дешевыми аппликациями на фасаде.

Это несопоставимо с той добротной неоклассикой, которой является доходный дом Черникова. Не видим здесь никакого другого пути, кроме сохранения этого дома».

Жители элитного района ведут круглосуточное дежурство вокруг пустующего уже пару десятков лет здания, а муниципальные депутаты бросаются под строительную технику. Дошло до того, что жители Хамовников выбрали в Мосгордуму оппозиционного кандидата, пожалуй, не без помощи очередного градостроительного конфликта. Мораторий на строительные работы перестанет действовать в начале января. Если к тому моменту Мосгорнаследие не внесет дом в Хамовниках в реестр памятников, у девелоперов вновь появятся основания, чтобы его снести.