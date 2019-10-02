Спасение дома Черникова ищут в истории

В Хамовниках вступились за старинный доходный дом — его могут снести, несмотря на мораторий. Жители элитного района организовали дежурство в Неопалимовском переулке. Там уже много лет пустует здание из Красной книги «Архнадзора». Мэрия рассматривает заявку на включение его в реестр памятников. Но дом Черникова могут снести в обход моратория. Как жители элитного района защищают старинное здание? И зачем они это делают? Разбирался Иван Корякин.
Дом Черникова во 2-ом Неопалимовском переулке интересен хотя бы тем, что до сих пор стоит. Год назад в Мосгорнаследии заявляли “Ъ FM”, что он не обладает какой-либо ценностью и никогда не был объектом культурного наследия. Поводов для придания ему охранного статуса власти тоже не нашли. Иными словами, здание могло быть запросто разрушено ради строительства чего-нибудь нового, как это иногда случается в самом дорогом районе Москвы.
К тому же власти одобрили проект премиального жилого дома от архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Более того, старый «доходник» «просил» избавить город от самого себя: в его стенах организовалось ТСЖ, которое и проголосовало за снос. Словом, ничего необычного в этой истории не было, пока не случилось странное: у дома Черникова вдруг возникли признаки объекта культурного наследия. Он получил, пусть и временный, но охранный статус — мэрия изучает новые сведения, которые обнаружили жители Хамовников, в том числе Татьяна Клячко: «Там работали выдающиеся люди: до революции жил известный медик Лев Яковлевич Брусиловский, один из создателей Большой медицинской энциклопедии. В советское время — знаменитый полярник Борис Васильевич Лавров. Он был одним из руководителей развития Северного морского пути и одним из основателей города-порта Игарка. Мы нашли материалы телефонной книги, которые говорят о том, что в этом доме жил советский деятель Николай Ежов».
Еще жители нашли в архивах оригинальные чертежи, в которых дом не четырех, а пятиэтажный, а значит, в советское время его не так сильно перестраивали, в чем были уверены чиновники. Поэтому власти и объявили мораторий: здание пока трогать нельзя.
Но вновь случилось необъяснимое — жильцы соседних домов начали слышать странные звуки в доме Черникова: то ли болгарок, то ли отбойных молотков. К зданию, по их словам, подъехали автомобили фирмы с говорящим названием «КрашМаш». Но в компании “Ъ FM” заверили, что там «не ведут проектов по указанному адресу». Но кто-то ведь огородил доходный дом забором? А за ним, подозревает муниципальный депутат Александра Парушина, может случиться непоправимое: «Устанавливают какой-то экран, скрывают дом. В один момент даже начались земляные работы возле дома. У жителей возникают опасения, что эти раскопки ведутся не случайно, что, возможно, будет использована какая-то технология, чтобы защитить коммуникации плитой, потом ударить, например, дом ковшом.
Если дом будет поврежден, то департаменту культурного наследия уже нечего будет защищать».
С точки зрения бизнеса, сохранение статуса-кво за домом Черникова не сулит ничего прибыльного. Даже его редевелопмент под жилье — сомнительное предприятие — экономика нового здания в разы проще. А семикомнатные квартиры начала века в духе недвижимости профессора Преображенского едва ли ответят современным запросам. Да и цена квадратного метра в новом доме по адресу 2-ой Неопалимовский переулок, 3 могла бы достигать 1 млн руб., судя по соседним предложениям.
С точки зрения культурного наследия, сносить здание нельзя. Особенно незаконным способом, как считает координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин: «Предыдущий проект, из-за которого этот дом был приговорен к сносу, просто новое здание с какими-то дешевыми аппликациями на фасаде.
Жители элитного района ведут круглосуточное дежурство вокруг пустующего уже пару десятков лет здания, а муниципальные депутаты бросаются под строительную технику. Дошло до того, что жители Хамовников выбрали в Мосгордуму оппозиционного кандидата, пожалуй, не без помощи очередного градостроительного конфликта. Мораторий на строительные работы перестанет действовать в начале января. Если к тому моменту Мосгорнаследие не внесет дом в Хамовниках в реестр памятников, у девелоперов вновь появятся основания, чтобы его снести.
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