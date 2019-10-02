Сменился гендиректор курского регоператора по обращению с отходами

Генеральным директором АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» (САБ, в качестве регионального оператора по обращению с отходами Северо-Восточной зоны обслуживает 12 муниципалитетов, включая облцентр) назначен Андрей Зинатулин. Это следует из информации на сайте компании, в ЕГРЮЛ изменения пока не отражены. На этой должности Андрей Зинатулин сменил депутата курского городского собрания Вадима Шкляра, руководившего САБ с февраля 2007 года.

По данным Kartoteka.ru, АО «САБ по уборке Курска» зарегистрировано в августе 2016 года. Правопреемником является одноименный МУП, учрежденный в феврале 1993 года. Уставный капитал — 155,5 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 360,8 млн руб., чистая прибыль — 35,6 млн руб. Гендиректор с момента регистрации — Вадим Шкляр. Он же руководил МУПом с февраля 2007 года. Единственным владельцем выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Курска. В 2017 году САБ на десять лет был выбран регоператором по обращению с отходами Северо-Восточной зоны. Планируемая прибыль предприятия на этой работе может составить 11,1 млрд руб.

Александр Прытков