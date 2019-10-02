Константин Букреев перешел на работу в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру

Прокурор Самарской области Константин Букреев возглавил Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Об этом в среду сообщили “Ъ-Волга” в надзорном ведомстве.

Указ о назначении подписал 30 сентября президент РФ Владимир Путин. Исполнять обязанности прокурора региона будет первый заместитель прокурора Игорь Харитонов.

Константин Букреев родился в 1978 году в Хабаровске. В 1999 году он окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В органах прокуратуры работает с 2000 года. С 2012 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО. В октябре 2016 года Константин Букреев назначен прокурором Самарской области.

Андрей Сазонов