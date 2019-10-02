Мэрия Сочи оспорила решение суда по приватизации земли в центре курорта

Администрация курортного города подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Краснодарского края, согласно которому сделки по продаже 1,6 гектара земли в центре Сочи по иску прокуратуры Кубани признаны ничтожными, сообщает «РИА Новости — Недвижимость».

Ранее прокуратура края в интересах неопределенного круга лиц подала иск в Арбитражный суд края с требованием признать ничтожными сделки по продаже мэрией двух участков общей площадью около 1,6 га в Центральном районе города-курорта. Земля площадью 0,4 га была продана в 2017 году ООО «Уралснабмаш», собственником еще 1,2 га в 2018 году стало ООО «Сотар». Прокуратура края в суде доказала, что данные участки расположены в границах второй зоны округа горно-санитарной охраны курорта и не подлежат приватизации.

Андрей Ульченко