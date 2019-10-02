Гендиректор Tesco уйдет в отставку после успешной реструктуризации бизнеса

Глава крупнейшей британской розничной сети Tesco Дейв Льюис объявил, что оставит свой пост в следующем году, поскольку он успешно выполнил поставленные перед ним задачи по реструктуризации бизнеса. Господин Льюис, пришедший в Tesco из Unilever в 2014 году, заявил: «С завершением реструктуризации и началом нового этапа по поддержанию устойчивого роста развития сейчас самое время приступить к постепенной передаче полномочий». Новым гендиректором Tesco станет бывший топ-менеджер аптечной сети Walgreens Boots Кен Мерфи, сообщает Reuters.

Сообщается, что господину Льюису удалось выйти на поставленные перед ним задачи по сокращению издержек и рентабельности, налаживанию и упорядочиванию отношений с поставщиками, оптимизации ассортимента продукции. Кроме того, господин Льюис смог плавно провести кадровую реструктуризацию, сократив 4,5 тыс. рабочих мест, или 1% общего числа сотрудников Tesco.

Евгений Хвостик