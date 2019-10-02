Предпринимателя будут судить за взятки бывшему замгубернатора Курганской области

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя, который передал бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову взятку в размере 50 тыс. руб. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый руководил двумя компаниями, которые занимались дорожным строительством в Курганской области. В июле 2018 года предприниматель через посредника передал Роману Ванюкову 50 тыс. руб. «за погашение подведомственным бывшему чиновнику государственным учреждением в кратчайшие сроки дебиторской задолженности за выполненные работы». Всего предполагалось передать в качестве взятки 210 тыс. руб. Бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова обвиняют по четырем эпизодам получения взяток от предпринимателей, в том числе за своевременную оплату выполненных работ. Господин Ванюков, в начале следствия полностью отрицавший свою вину, в завершение признал ее по трем эпизодам. Управление Следственного комитета РФ по Курганской области завершило расследование его уголовного дела и направило материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.