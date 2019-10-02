Квалифицированная помощь врачей в режиме онлайн В Нижнем Новгороде будет создан центра телемедицины.

В 2019 году специалисты учреждения провели около 80 консультаций в режиме реального времени с пятью центральными районными больницами и связывались с федеральными медицинскими центрами.

В 2019 году специалисты учреждения провели около 80 консультаций в режиме реального времени с пятью центральными районными больницами и связывались с федеральными медицинскими центрами. Об этом рассказал главврач больницы №33 Павел Зубеев.

По расчетам инициаторов проекта, создание центра позволит в два раза увеличить число районных больниц-партнеров и создаст возможности для распространения лучших врачебных практик в других медучреждениях.

По словам заведующего поликлиникой больницы №33 Дмитрия Пичкова, разницы между офлайн-консультацией врача и консультацией, оказанной в режиме онлайн, нет.