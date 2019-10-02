В Ростовской области в 38 муниципалитетах начали отапливать социальные объекты

На объекты социальной инфраструктуры началась подача тепла в 38 муниципалитетах Ростовской области, сообщает управление информационной политики региона.

«По состоянию на 2 октября в регионе запущены 918 котельных. Теплоснабжением обеспечены 1129 объектов социальной сферы, из них 313 здания лечебных учреждений, 434 детских сада, 335 школ и 47 детских домов»,— передает пресс-служба слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера.

Начало отопительного периода наступает, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает +8°. Однако администрация муниципалитета может принять решение начать отопительный сезон раньше. В социальных объектах тепло могут дать по заявлению руководителя, в многоквартирные дома – по обращению управляющей компании или ТСЖ.

Дарья Голякова