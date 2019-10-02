В Нижнем Новгороде планируют создать центр телемедицины Он разместится на базе больницы №33.

По словам главврача больницы Павла Зубеева, в 2019 году работающие в учреждении врачи провели в режиме реального времени около 80 консультаций с пятью районными больницами, а также связывались с федеральными медицинскими центрами.

По словам главврача больницы Павла Зубеева, в 2019 году работающие в учреждении врачи провели в режиме реального времени около 80 консультаций с пятью районными больницами, а также связывались с федеральными медицинскими центрами.

Предполагается, что создание центра телемедецины позволит удвоить число районных больниц-партнеров и создаст возможности для тиражирования лучших врачебных практик в этих учреждениях.

Разницы между реальной консультацией врача и в режиме онлайн нет никакой, - считает заведующий поликлиники больницы №33 Дмитрий Пичков.