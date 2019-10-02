Татарстан готов изучить опыт Москвы по проведению онлайн-голосования на выборах

В Татарстане готовы изучить опыт Москвы по проведению электронного голосования, передает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы пресс-службы президента республики Лилию Галимову. По ее словам, республика занимается системным внедрением новых электронных технологий в каждый избирательный цикл.

«Наша позиция в принципе сводится к одному: любое решение, которое совершенствует избирательный процесс, делает его более прозрачным и удобным для избирателей, мы приветствуем», — добавила госпожа Галимова.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с предложением в качестве эксперимента провести на выборах депутатов Госдумы в 2021 году онлайн-голосование в столице России и Казани.

"Ъ-Казань"