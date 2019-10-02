В Ростовской области новостройки за год подорожали на 16%

Стоимость квадратного метра на первичном рынке в Ростовской области возросла в среднем на 16% за год и составила 46 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Авито Недвижимости». Регион стал третьим в России по росу этого показателя после Ленинградской области (17%) и Татарстана (16%).

Следом за Ростовом по росту цен на новостройки идет Краснодарский край. Там показатель за год вырос на 15,9% и составил 63,7 тыс. руб.

Причиной для роста цен на новостройки стали поправки в Федеральный закон об участии в долевом строительстве, вступившие в силу 1 июля этого года. Теперь деньги дольщиков перечисляются на эскроу-счета в банках, и застройщики могут получить только после сдачи объекта в эксплуатацию.

«Несмотря на то, что львиная доля объектов продолжает строиться по старым правилам, изменения уже начали влиять на рынок. Темпы роста в первом квартале работы после вступления в силу нового закона оказались выше, чем в предыдущие периоды. На общий показатель действуют как увеличение цены для объектов, перешедших на проектное финансирование, так и желание участников рынка воспользоваться формальным поводом для увеличения цен», — передает пресс-служба слова руководителя направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева.

В среднем по России цена на квадратный метр в новостройке за год выросла на 12% и составила 72,9 тыс. руб. Подешевело новое жилье только в Калининградской области, сокращение стоимости в этом регионе составило 0,15%.

Дарья Голякова