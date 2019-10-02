Нацпарк Горная Колывань создадут в Алтайском крае

В Алтайском крае появится особо охраняемая природная территория Горная Колывань, которая станет крупнейшей в регионе. По данным краевого правительства, ее площадь составит 215 тыс. га. В границы нацпарка войдут территории Третьяковского, Курьинского, Краснощековского и Змеиногорского районов. Ее создание планируется к 2023 году.

В нацпарк в качестве кластерного участка планируется включение долины реки Ануй в Солонешенском районе. «В случае сохранения уникальных природных ландшафтов и придания территории статуса ООПТ возможно создание здесь смешанного объекта мирового наследия, чего до сих пор в России не было,— говорится в сообщении.

В региональном министерстве природы не исключают, что создание нацпарка «будет связано с трудностями в связи с отрицательным отношением населения отдельных районов, как это было с нацпарком "Тогул"». При определении режима будущей федеральной ООПТ необходимо будет учесть не только природоохранный, но и социально-экономический компонент, отмечают в минприроде.

Национальный парк федерального значения «Тогул» планируется на площади 160 тыс. га. Он будет создан в пределах территорий четырех районов — Тогульского, Заринского, Ельцовского, Солтонского.

Оксана Павлова