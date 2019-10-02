Стоимость квадратного метра в новостройках Удмуртии выросла за год на 11%

Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Удмуртии по итогам третьего квартала составила 55,6 тыс. руб. Это на 11% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-офис сервиса Avito. В среднем по России средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 72,8 тыс. руб., рост за год составил 11,9%.

Стоимость первичного жилья больше всего выросла за год в Ленинградской области, Татарстане и Ростовской области — на 17%, 16% и 16%. Стоимость квадратного метра в этих городах составила 71 тыс. руб., 57,33 тыс. руб. и 45,74 тыс. руб. соответственно. Новостройки подешевели лишь в Калининградской области. Снижение составило лишь 0,15%, а стоимость квадратного метра — 57,4 тыс. руб.