Вакантный мандат в Курултае Башкирии получит президент ТПП Тимур Хакимов

Башкирские единороссы определились, к кому перейдет мандат депутата Курултая, освободившийся после ухода из парламента директора салаватского культурно-досугового центра «Агидель» Суфии Зидихановой. Мандат получит президент Торгово-промышленной палаты республики Тимур Хакимов благодаря тому, что стоявшая следом за Суфией Зидихановой в партийном списке по этой группе Светлана Соколова от мандата отказалась. Президиум регионального политсовета «Единой России» решил передать мандат Тимуру Хакимову по «результатам проведенных консультаций», отмечают в партии. Господин Хакимов состоит в партии с 2008 года. Формально передачу ему места в парламенте еще должен утвердить президиум генерального совета «Единой России».

Ирина Самойлова