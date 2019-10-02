Сочи прирос амбициями В начале сентября на должность мэра Сочи был избран Алексей Копайгородский. До этого в течение десяти лет этот пост занимал Анатолий Пахомов. На его время выпали Олимпиада и Мундиаль, открытие игорной зоны и строительство автодрома, а также череда градостроительных скандалов и массовые аресты заместителей.

За 10 лет доходы бюджета курорта увеличились вдвое Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

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Анатолий Пахомов подавляющим большинством голосов избирался на должность главы Сочи дважды: в апреле 2009 года и в сентябре 2014 года, в обоих случаях выборы происходили путем прямого голосования жителей. Анатолию Пахомову в этом году исполнится 59 лет, он считается одним из самых опытных и авторитетных управленцев в ЮФО. Господин Пахомов руководил краевым департаментом курортов и туризма, работал в должности мэра Анапы. В конце августа господин мэр Сочи заявил журналистам, что не пойдет на третий срок. Девятого сентября 2019 года его полномочия как главы города истекли.

За десять лет турпоток на курорте увеличился почти в два раза, бюджет города — в 1,4 раза. В Сочи стали проводиться мероприятия мирового уровня, открылась игорная зона, практически удвоилось население, были проложены сотни кило­метров новых дорог и построены десятки брендированных отелей. Следствием растущей экономики стали и выросшие цены на недвижимость. За десять лет Сочи из обычного приморского городка превратился в крупнейший курорт страны.

Турпоток рвет ввысь

По данным краевых властей, до Олимпиады Сочи принимал 3,5 млн туристов в год, а по итогам 2019 года турпоток превысил 6,5 млн человек. В первой половине сезона-2019 средняя заполняемость мест размещения в Сочи составила 90%, в августе она выросла практически до 100%. «Розу Хутор» и другие краснополянские курорты в прошлом году посетило примерно 1,5 млн человек. «Сочи после Олимпиады стал круглогодичным туристическим центром. Горнолыжный сезон длится с декабря до середины апреля. При отсутствии снега есть варианты с пешими походами в горы, кого-то интересуют конные прогулки или тропы, где можно покататься на велосипедах или квадроциклах. Еще проводятся экскурсии по водопадам и многое другое»,— говорит представитель туроператора «Небеса» Дмитрий Кабышев.

За десять лет турпоток на курорте увеличился почти в два раза, бюджет города - в 1,4 раза. В Сочи стали проводиться мероприятия мирового уровня, открылась игорная зона, практически удвоилось население, были построены сотни километров новых дорог и десятки брендированных отелей

Сервис бронирования Biletix сообщил, что в этом году резко выросло количество туристов, довольных отдыхом в Сочи, а именно, 73% россиян, побывавших на курорте не в первый раз, отметили, что отдых там стал лучше. При этом 63% туристов заявили, что по возвращении с отдыха будут рекомендовать Сочи своим родственникам и знакомым. В прошлом году доля довольных рекомендателей оставляла лишь 39% от отдохнувших.

Что касается сильных сторон Сочи, которые привлекают туристов, то здесь выделяют красивую природу и благоприятный климат, высокое качество продуктов питания, а также разнообразие развлекательной программы. А вот что не нравится туристам в Сочи, так это высокие цены, проб­лемы с экологией и, как это ни парадоксально, большой поток туристов.

Их количество привлекает и игорная зона. С момента открытия «Казино Сочи» в январе 2017 года игорную зону «Красная Поляна» посетило свыше миллиона человек из 146 стран, а самыми частыми гостями в 2018 году стали жители Израиля, Турции, Казахстана, Армении, Индии, Китая и некоторых стран Европы. Причем количество иностранцев среди клиентов казино постоянно растет: если в 2017-м их было всего 5% от общего числа посетителей, в 2018 году оно достигло 16%. И жители Израиля демонстрируют азарт, поскольку за 2018-й в заведениях игорной зоны Сочи побывало 40 тыс. израильтян, тогда как годом ранее их число не превышало тысячи человек в год.

Золотая недвижимость

Ошеломляющий рост цен на недвижимость — прямой эффект Игр-2014, говорят представители сочинских риелторских контор. По их данным, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Большом Сочи теперь оценивается минимум в 100 тыс. руб. За год квартира может подорожать на 20%. Спрос есть и на маленькие квартиры — по 20—30 квад­ратов, и на элитную недвижимость, где квадратный метр стоит 500 тыс. руб. и стоимость квартир достигает 150—200 млн руб.

На 1 августа текущего года средняя стоимость недвижимости на территории курорта составила 136 тыс. руб. за 1 кв. м. «Это является абсолютным рекордом за всю современную историю рынка. Таким образом, по цене квадратного метра Сочи является лидером среди всех нестоличных российских городов»,— считают аналитики Macon. Среди причин они называют стабильный спрос на курортную недвижимость и дефицит комплексных проектов строительства в доступном массовом сегменте — именно там произошел наибольший рост. На жилье в объектах классов «стандарт» и «комфорт» цена выросла на 24% (84 тыс. и 119 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно), а на «бизнес» — лишь на 6% (181 тыс. руб.).

Между тем до 2010 года стоимость 1 кв. м бюджетного варианта в Сочи составляла 27 тыс. руб., на стадии котлована до 40 тыс. руб. в готовом доме. Элитное жилье, конечно, стоило намного дороже, и в тоже время цена в нем за 1 кв. м колебалась от 75 до 87 тыс. руб. за 1 кв. м и крайне редко доходила до 100 тыс. Однокомнатную квартиру в центре Сочи можно было купить за 1,7 млн руб., хорошая во всех отношениях квартира стоила не более 3 млн руб.

Самострои пошли под снос

Стихийному незаконному строительству, считает гендиректор консалтинговой компании «Советникъ» Максим Орешин, положило начало отсутствие четких правил землепользования перед Олимпиадой и обновленного генплана. «Сопутствующим фактором стал наплыв населения — рабочих на олимпийские стройки и граждан, решивших прикупить недвижимость в Сочи в свете грядущих Игр-2014. Позже к ним присоединились люди, которые из-за ухудшения экономической ситуации в стране захотели перебраться в теплые края»,— говорит господин Орешин.

«Градостроительный беспредел» — одна из самых ярких проблем Сочи. В последние годы местные власти начали войну с самостроями. Сейчас в списке на снос 54 многоэтажных дома. В указанный перечень включены наиболее крупные объекты самовольного строительства, в отношении которых имеется вступившее в силу решение суда о сносе. В ближайшее время в Имеретинской низменности сносят самострой на улице Хуторской. Этот пятиэтажный многоквартирный дом был построен незаконно: согласно выданному разрешению, на его месте должен стоять частный дом на одну семью высотой три этажа, общей площадью 335,3 кв. м. Как только были выявлены превышения разрешенных параметров строительства, мэрия обратилась в суд и выиграла дело, хотя и в апелляционной инстанции.

В последние годы местные власти начали войну с самостроями. Сейчас в списке на снос - 54 многоэтажных дома. В указанный перечень включены наиболее крупные объекты самовольного строительства, в отношении которых имеется вступившее в силу решение суда о сносе

В администрации Сочи «ЭР» сообщили, что всего сносу подлежит более полутысячи объектов: ларьки, гаражи и другие мелкие строения, но в список внесли только крупные объекты. «Данный перечень не является окончательным и будет еженедельно актуализоваться на сайте»,— пояснили в мэрии курорта, уточнив, что снос производится за счет застройщика. Если же он по какой-то причине не может или не хочет демонтировать самострой, деньги выделяет мэрия, а затем взыскивает их через суд. В крайнем случае возможно изъятие у застройщика земельного участка в счет покрытия расходов.

В Сочи формируются структуры, которые стали мониторить объекты не только на этапе выдачи разрешений, но и на этапе строительства — чтобы застройщики соблюдали, например, этажность. По иску мэрии выносятся обеспечительные меры, за неисполнение судебных решений предусмотрены штрафы.

Наследие пригодилось турис­там

Основным стимулом развития города стала Олимпиада 2014 года Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Анатолий Пахомов как мэр Сочи отвечал и за реализацию олимпийского проекта. Сочинская Олимпиада стала самой дорогой в истории. По последним оценкам, капитальные затраты на Игры-2014 составили $51 млрд, еще в $4,2 млрд обошлись операционные расходы. Общая сумма затрат почти на 350% превысила первоначальную проектную смету.

Тем не менее, несмотря на массу скептических комментариев, проект был успешно реализован и не менее успешно продолжал развиваться.

В настоящее время горнолыжные курорты Сочи принадлежат частному бизнесу. За «Розой Хутор» стоит глава «Интерроса» Владимир Потанин, лыжными комплексами «Лаура» и «Альпика» руководит Газпром, «Горки Город» связывают с семьей бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

С каждым годом количество туристов-горнолыжников в Красной Поляне стабильно растет и в прошлом году превысило 1,5 млн человек — это очевидный показатель серьезной работы по продвижению спортивных объектов.

Большинству их нашли применение в пост­олимпийский период. В феврале этого года в горном кластере Сочи прошел Кубок мира по санно-­бобслейному спорту и соревновательные дни этапа Кубка мира по горнолыжному спорту.

«Загрузка спортивных объектов с каждым годом растет. Временами образуются очереди на основные канатные дороги. Работают практически все объекты горного кластера, которые были построены к Олимпиаде. Из спортивных сооружений не функционирует только трасса хафпайпа. Среди российских туристов основная масса приезжающих — это жители Москвы, Краснодара и Сочи. Из иностранных туристов приезжают немцы, французы, израильтяне и китайцы»,— говорит создатель путеводителя по Красной Поляне Денис Меркушев.

Олимпийские объекты прибрежного кластера находятся на балансе государства, и не все из них смогли сохранить свой профиль. Арену для керлинга «Ледяной куб» из-за недостаточного интереса к этому виду спорта перепрофилировали под самбо и дзюдо, и она функционирует. Другие олимпийские объекты стараются задействовать по прямому назначению. В частности, на стадионе «Фишт» проводят футбольные матчи общероссийского значения, в 2018 году здесь проходили игры мундиаля, Ледовый дворец «Айсберг» — это домашняя арена ХК «Сочи». В остальное время объекты используют для развития детско-юношеского спорта.

Также к Олимпиаде было построено большое количество гостиниц, в том числе брендированных: Hyatt, Pullman и другие. С этого года будет на два сетевых отеля больше — в сумме 547 номеров, один из них — «Courtyard by Marriott Сочи Красная Поляна» (202 номера) открыт в первом полугодии. Вторым станет «Courtyard by Marriott Сочи Плаза» (345 номеров). Есть много отелей категории двух-трех звезд.

Межсезонье заполняют событийные мероприятия — конгрессы и форумы, в том числе международного уровня. Если в 2014 году после Олимпиады в Сочи прошло 120 особо значимых мероприятий, то в 2018-м — уже 330. Если говорить о неспортивной стороне работы олимпийских объектов, то, например, Ледовый дворец «Айсберг» стал постоянной площадкой для шоу Ильи Авербуха. Также частым гостем в Сочи стал Cirque du Soleil. Проведение «Формулы-1» еще один показатель того, как эффективно было выстроено планирование Олимпийского парка. В этом году «Формула» пройдет в сентябре. Проведение этого мероприятия привлекает пятьдесят тысяч посетителей ежедневно.

«Кроме того, когда турист приезжает покататься на лыжах, он платит не только за подъемники, аренду снаряжения и отель. Он оставляет определенные суммы денег на проезд, питание, посещение различных мероприятий, будь то концерт, выставка или экскурсия. То есть идет загрузка мелкооптовой торговли, кафе и ресторанов»,— говорит господин Орешин.

Всего в Сочи проводится несколько мероприя­тий мирового уровня: этап Гран-при «Формулы-1», Российский инвестиционный форум, кинофестиваль «Кинотавр», международный конкурс молодых «Новая волна», фестиваль команд КВН «КиВиН».

Эхо большого строительства

За последние годы в Сочи увеличился не только турпоток и цены на недвижимость, но и число уголовных дел против чиновников, причем не всегда низкого звена.

В апреле этого года группа силовиков из прокуратуры, ФСБ, СКР и МВД провела масштабную операцию, в ходе которой в Сочи были задержаны чиновники-взяточники.

В числе задержанных вице-мэр Сочи по вопросам ЖКХ и председатель совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города» Юрий Паламарчук, директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков. В прокуратуре Адлерского района Сочи после проверки работы ее сотрудников три прокурора уволились по собственному желанию.

Кроме того, под стражей оказался еще один первый вице-мэр Сочи — Мугдин Чермит. По версии следствия, ему было известно о нарушениях, допущенных одной из компаний-застройщиков, однако он согласовал разрешение на строительство жилого комплекса.

В июле 2012 года суд приговорил главу Управления сельского хозяйства, промышленности и продовольствия администрации города Алексея Дворницкого к шести месяцам лишения свободы за взятку 2 млн руб. В январе 2013-го ведущий специалист отдела правовой защиты по Лазаревскому району Сочи Екатерина Полозова была признана виновной в покушении на мошенничество в крупном размере и с использованием служебного положения. Суд приговорил ее к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима.

В октябре прошлого года правоохранительными органами задержаны заместитель главы Сочи Сергей Юрин, а также заместитель директора АНО «Росгонки» Анатолий Рыков, который до августа 2018 года также был вице-мэром города-курорта, адвокат Александр Литвинов и юрист Андрей Левентюк. Задержание чиновников, как говорили в правоохранительных органах, было связанно с расследованием деятельности администрации Сочи. Сергей Юрин отвечал за реализацию полномочий в сфере правовых и земельно-имущественных отношений, а также финансового контроля. Анатолий Рыков пробыл в должности первого вице-мэра с 2009 года по август 2018 года (в мэрии Сочи одновременно действуют два первых вице-мэра). В августе 2018 года господин Рыков ушел в АНО «Росгонки». Анатолий Рыков и Сергей Юрин стали за­местителями главы Сочи в 2009 году, с прихо­дом Анатолия Пахомова, ранее они работали с ним в администрации Анапы, где Пахомов занимал должность мэра.

Елена Рыжкова