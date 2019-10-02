Минздрав Башкирии готовит укрупнение медучреждений

Минздрав Башкирии предложил с 1 апреля 2020 года оптимизировать систему управления 18 городскими госклиниками, в том числе в Уфе. Их планируют объединить в девять более крупных медучреждений. Проект соответствующего распоряжения кабмина опубликован на официальном сайте министерства. Его обсуждение продлится до 4 октября.

Как следует из проекта, в Уфе должны быть объединены ГКБ №12 и ГКБ №13, в Бирске, Дюртюлях и Сибае — ЦРБ и стоматологические поликлиники, в Салавате — ГКБ и городская стоматологическая поликлиника, в Октябрьском — ГКБ №1 и стоматология. В Стерлитамаке ГКБ №2 должна объединиться с ГКБ №1, а ГКБ №3 с ГКБ №4 (эта структура станет укрупненной ГКБ №2). Также в Республиканскую инфекционную больницу планируется объединить Уфимскую инфекционную больницу №4 и городскую инфекционную больницу Стерлитамака. Стерлитамакская клиника станет филиалом республиканской.

По данным «Башинформа», глава минздрава Максим Забелин сообщил, что укрупнение госклиник не будет сопровождаться увольнением врачей и среднего медперсонала. Под реорганизацию и сокращения попадет административно-хозяйственный аппарат, не связанный с оказанием медпомощи, отметил он, пообещав, что пациенты последствия реформ не почувствуют. Объем сокращений в минздраве пока не называют, равно как и сумму средств, которая будет высвобождена в результате реорганизации.

Влада Шипилова