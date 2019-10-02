Электроаэробусы пустят из Самары в микрорайон «Южный город»

В конце ноября текущего года в экспериментальном режиме пустят пять электроаэробусов между микрорайоном «Южный город» и Самарой. Об этом сообщает сайт Александра Хинштейна со ссылкой на руководителя компании «Древо» Николая Чудаева.

«Это — вид транспорта дорогой, но весьма современный и комфортный. Это будет муниципальный транспорт Самары. Если эксперимент удастся, а все именно на это надеются, аэробусы будут ходить между населенными пунктами Новокуйбышевск – “Южный город” – Самара постоянно»,– говорится в сообщении.

Ранее жители неоднократно жаловались на проблему организации дорожного движения в микрорайоне. В частности, по их словам, недостаточно выездов на федеральную трассу между «Южным городом» и Самарой. Проблема образовалась из-за отсутствия участков, которые могли быть переданы микрорайону от их собственника — компании «Большая Волга».

Георгий Портнов