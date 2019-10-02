Жителю Ижевска грозит 20 лет лишения свободы за возможный сбыт героина

44-летнего неработающего ижевчанина подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Мужчину задержали сотрудники УНК МВД по Удмуртии и Росгвардии. В ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены два свертка с героином массой 36 грамм, электронные весы и упаковочный материал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчину водворили в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.