Жителя Таганрога оштрафовали на 500 тыс. рублей за торговлю опасной черной икрой

Таганрогский городской суд приговорил местного жителя Игоря Кондратенко к двум годам условно и штрафу 500 тыс руб. за хранение небезопасной черной икры в целях сбыта (ч. 1 ст. 238 УК РФ) и ее незаконное приобретение (п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

По данным следствия, 29 марта этого года у подсудимого провели обыск и обнаружили крупную партию недоброкачественной черной икры амурского осетра, которую мужчина хотел продать. Этот вид рыбы занесен в Красную книгу Российской Федерации и охраняется международными договорами государства. Судебно-медицинское исследование показало, что при употреблении этой икры у человека могут возникнуть изменения со стороны пищеварительной системы и общие изменения в организме, которые опасны для здоровья.

Дарья Голякова