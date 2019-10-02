Сочинский полицейский на три года отправится в колонию за хранение наркотиков

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменения решение суда первой инстанции в отношении жителя Сочи старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков Николова Илии, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В суде подтвержден тот факт, что сотрудник правоохранительных органов незаконно хранил без цели сбыта в собственной машине эфедрон и мефедрон общей массой более 145 граммов, что является крупным размером. Наркотики были изъяты в результате обыска.

Николов Илия был осужден Центральным райсудом Сочи по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный обжаловал приговор в апелляционной инстанции.

Андрей Ульченко