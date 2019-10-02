В Саратове начал работать новый сервис такси

В Саратовской области начал работу сервис заказа такси «Ситимобил», совладельцами которого являются Mail.ru Group и «Мегафон». Как сообщили в пресс-службе агрегатора, с начала года это уже седьмой регион, в котором открылся сервис.

Пока служба заказа такси работает лишь в двух городах региона — Саратове и Энгельсе. К ней подключены 400 водителей. В сентябре «Ситимобил» заработал в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«Для нас расширение нашего регионального присутствия важная часть нашей общей стратегии по экспансии в крупнейших городах страны»,— отметил директор по связям с общественностью Ситимобил Георгий Лобушкин.

Сервис заказа такси «Ситимобил» был основан в 2007 году, он доступен в 25 городах России.

Сергей Петунин