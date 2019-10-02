02 октября, среда
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СМИ: Санкт-Петербургская биржа может переехать на Дальний Восток

Санкт-Петербургская биржа, торгующая акциями иностранных компаний, может переехать на Дальний Восток, на остров Русский и сменить название. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на бирже.

Издание уточняет, что с инициативой переезда в офшор выступил член совета директоров НП РТС (является акционером биржи) Иван Тырышкин. В настоящее время вопрос о возможности переезда и ребрендинга прорабатывается.

Добавим, что законодательство запрещает российским финансовым организациям регистрироваться в созданных в РФ офшорах.

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