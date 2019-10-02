Израильская компания планирует построить на Ставрополье комплекс по выращиванию сладкого перца

Компания из Израиля планирует построить в Изобильненском городском округе Ставропольского края комплекс по выращиванию сладкого перца, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития региона. Инвестиционный проект планируется реализовать в 2020 году, его стоимость составит более 80 млн. руб. с созданием не менее 50 новых постоянных рабочих мест.

В пресс-службе „Ъ-Юг“ отказались назвать инвестора, так как компания еще не получила участок для реализации проекта. Однако уточнили, что это крупная компания, которая ранее уже реализовывала подобные проекты. Часть урожая компания будет забирать на экспорт в Израиль, поэтому у предприятия не будет проблем с экспортом продукции.

Инвестор планирует открыть хозяйство, где сладкий цветной перей будет выращиваться как в теплице, так и в открытом грунте. Кроме того, компания создаст логистический центр с холодильными камерами, цехами для упаковки и сортировки и техническими помещениями.

До конца года инвестор планирует получить землю для реализации проекта, а уже в марте 2020 года осуществить первую посадку.

Дарья Голякова