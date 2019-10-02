Два депутата гордумы Новороссийска сложили полномочия

На первом после окончания каникул заседании новороссийской Думы народные избранники удовлетворили желание сразу двух депутатов прекратить полномочия по собственному желанию, сообщает «Официальный Новороссийск». Досрочно вышли из состава Думы Татьяна Зеленова (одномандатный избирательный округ № 29) и Сергей Канаев (одномандатный избирательный округ № 14).

Еще два депутата - Сергей Савотин и Виталий Бут — на этом же заседании также едва не лишились своих полномочий, об этом сообщает «Новороссийский рабочий». У них выявлены неточности в декларациях о доходах физических лиц. Народные избранники предоставили свои объяснения. Рассмотрение вопроса о прекращении их полномочий отложено в связи с тем, что 6 августа вступили в силу изменения в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Однако на уровне края изменения в местное законодательство пока не приняты. Депутаты гордумы Новороссийска вернутся к обсуждению после решения этого вопроса.

Андрей Ульченко