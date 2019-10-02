Как пермским предпринимателям получить правительственные заказы

Алексей Ошев, заместитель регионального директора по работе с корпоративными клиентами Промсвязьбанка в Перми рассказал о тонкостях участия в гособоронзаказе и госзакупках.

– Алексей, 1 октября 2018 года внесены изменения в Федеральный закон №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Что изменились в этом секторе и какие задачи стоят теперь перед банком?

– Действительно, согласно вступившим с 1 октября 2018 года изменениям в Федеральный закон №275 был изменен перечень уполномоченных банков для проведения расчетов по контрактам. Таким уполномоченным финансовым учреждением стал ПСБ. Одним из главных направлений деятельности банка с недавних пор стало обслуживание предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

На сегодняшний день ПСБ осуществляет сопровождение более 45 процентов контрактов государственного оборонного заказа. При этом, ресурсно и технически, банк готов взять на себя обслуживание до 70%. Сейчас происходит постепенный перевод отдельных счетов из других банков в ПСБ. Причем речь идет не только о контрактах на изготовление вооружения, но и о любых договорах, которые малый и средний бизнес заключает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, например на транспортные услуги, поставку канцелярских принадлежностей, компьютеров, программного обеспечения и так далее. Таким образом, любые финансовые операции с предприятиями, так или иначе связанными с военной промышленностью, проходят через отдельные счета уполномоченного банка.

В связи со своими новыми функциями ПСБ поставил себе задачу обеспечить новое качество сервиса, новое качество работы с предприятиями ОПК с учетом всех особенностей отрасли. За год действия новых положений законодательства сделано немало. С одной стороны, для предприятий, работающих в рамках гособоронзаказа, в банке созданы программное обеспечение и специализированные продукты, в Москве и федеральных округах работают центры по обработке и контролю платежей по отдельным счетам и специальные системы информационной безопасности. Для решения новых задач была скорректирована внутрибанковская деятельность, прошел обучение персонал. С другой стороны, обрабатывая текущие сделки, ПСБ в тесном контакте с правительством РФ и профильными ведомствами нарабатывает практики, которые помогут малому и среднему бизнесу избежать ошибок при переводе счетов из других банков.

Сейчас решение о переводе сопровождения сделки в ПСБ принимает правительство РФ. В течение пяти дней об этом решении должны уведомить государственного заказчика и головного исполнителя, который, в свою очередь, вносит изменения в контракт. Уведомление получает и уполномоченный банк, откуда переводится сопровождение сделки, который также вносит соответствующие поправки. После этого в течение 60 дней после вступления в силу решения правительства должен быть осуществлен перевод. Для этого предприятия заключают с ПСБ договор банковского обслуживания, открывают отдельные счета и переводят на них остатки средств. И если до истечения 60 дней любые расчеты в передающем банке осуществляются в обычном порядке, то по их истечении там возможна лишь одна финансовая операция – единовременное списание денежных средств при закрытии счета в связи с их переводом на счет в ПСБ.

На время перехода, когда у исполнителя контракта фактически существует два расчетных счета в разных банках, предприятию устанавливается лимит, в рамках которого оно может самостоятельно контролировать расходы.

– Вероятно, для исполнения контрактов в рамках гособоронзаказа малому и среднему бизнесу необходимы заемные средства?

– ПСБ разработал специальные продукты для предприятий этого сегмента, работающих в рамках гособоронзаказа. Этими продуктами могут воспользоваться как новые, так и действующие клиенты ПСБ, и они специально адаптированы для контрактов в оборонной промышленности. В частности, предприятию устанавливается лимит кредитных средств, необходимых для исполнения контракта в рамках контрактной логики, а источником погашения долга является выручка по контракту.

Преимуществом таких кредитов в ПСБ является то, что контракт в рамках госзаказа может быть профинансирован в полном объеме и для его исполнения не нужно отвлекать оборотные средства, необходимые для другой деятельности. Прозрачность денежных потоков по таким сделкам позволяет четко планировать график погашения задолженности. Кроме того, в рамках сделок по гособоронзаказу может быть выдан беззалоговый кредит, а анализ платежеспособности клиента проводится по упрощенной схеме: лимит устанавливается по документам только одного заемщика, требования к финансовым и качественным показателям заемщика снижены.

В последнее время для малого и среднего бизнеса альтернативой кредитам стали такие продукты, как факторинг и банковские гарантии. Факторинг – финансирование сделки под уступку дебиторской задолженности – применяется тогда, когда поставка товара осуществляется на условиях отсрочки платежа. ПСБ разработал различные схемы открытого и закрытого факторинга. Для малого и среднего бизнеса это выход на новые рынки и увеличение товарооборота, льготные цены на товары и бонусы, возможность увеличить объемы поставок и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

– Расскажите, пожалуйста, об условиях и преимуществах факторинговых сделок в ПСБ.

– В отличие от других видов кредитования, при факторинге могут быть гибкие сроки траншей (от 5 до 180 дней) и гибкие сроки погашения (льготный период ожидания 42 дня после окончания отсрочки). Не нужен залог, сокращен пакет документов и срок рассмотрения заявки, действуют минимальные процентные ставки, банк помогает управлять дебиторской задолженностью. ПСБ уже много лет занимает лидирующие позиции на российском рынке факторинга.

Еще одним выгодным продуктом являются банковские гарантии, когда банк полностью гарантирует финансирование исполнения госконтрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Получить такую гарантию можно как без посещения офиса банка, с помощью электронного документооборота (экспресс-продукт «Электронная банковская гарантия»), так и с помощью выделенного клиентского менеджера («ПСБ Госзаказ плюс»). При этом требуется минимальный пакет документов, решение о выдаче может быть принято в минимальные сроки, без залога и поручителей. Выпущенная гарантия обеспечивает все виды гарантий при госзакупках и контрактах с коммерческими предприятиями: участие в тендере, исполнение контракта, возврат аванса, кредит на исполнение и гарантийное обслуживание. При этом открытие и ведение специального счета, необходимого для участников госзакупок, в ПСБ осуществляется бесплатно.

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