В 2019 году на Нижегородском водоканале внедрили две информационные системы Они направлены на оптимизацию работы с абонентами.

Об этом сообщил гендиректор компании Николай Николюк.





Об этом сообщил гендиректор компании Николай Николюк.

Информационная система "Претензионно-исковая работа", заработавшая в середине текущего года, полностью автоматизирует работу компании с дебиторской задолженностью. Как сообщают в компании, это уже привело к увеличению собираемости платежей на два процента, в денежном выражении - примерно на 120 млн рублей. В компании рассчитывают на уменьшение в результате эксплуатации системы количества должников на 27%, при этом 65% задолженностей, как ожидается, будут возвращены в досудебном порядке. Сейчас задолженность физических и юрлиц перед водоканалом составляет более миллиарда рублей.

Информационная система «Мобильный инспектор» автоматизирует бизнес-процессы инспекционной службы, работающей по заявкам абонентов. С помощью установленной на смартфоне программы сотрудник водоканала может удаленно получить задание на выезд к абоненту, передать и согласовать данные. Как сообщают в компании, внедрение системы позволило втрое сократить время работы с абонентами.

В планах водоканала - разработка личного кабинета абонента на сайте предприятия, где будут доступны операции со счетами и управление платежами, оформление заявок на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, подача обращений в разные подразделения компании и отслеживание статусов по ним. Ожидается, что сервис заработает в январе 2020 года.