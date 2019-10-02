Проекту реконструкции здания пивзавода выдано положительное заключение главгосэкспертизы

Завершилось проведение госэкспертизы проекта реконструкции здания бывшего пивзавода на ул. Сибирской, 35. Застройщик «Пермглавснаб» получил положительное заключение. Об этом сообщает Business Class.

Компания уже обратилась за получением разрешительных документов на строительство. В частности, в инспекцию по охране памятников подано заявление на получение разрешения на производство работ по реконструкции и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

«Ориентировочно к концу октября — началу ноября мы планируем приступить к первой части проекта — разбору существующей стены. Задача — реализовать проект максимум за полтора года, завершить зимой-весной 2021 года»,— прокомментировал гендиректор компании «Пермглавснаб» Владимир Занин.