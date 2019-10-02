Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как проходит выставка в Шанхае.

О самой крупной в истории выставке Tiffany & Co. «Vision & Virtuosity», открывшейся в Шанхае, я уже рассказывала. Но экспозиция настолько грандиозна, что стоит уделить ей еще немного времени. Почему был выбран именно Шанхай? Какие украшения раньше живьем не видели даже генеральный и креативный директора компании? Как отбирали экспонаты? Все это я спросила у креативного директора Tiffany & Co. Рида Кракоффа.

Итак, почему же все-таки американский бренд решил устроить выставку именно в Шанхае? Понятно, что китайский рынок важен, но все же. Рид рассказывает: «Шанхай — культурный центр. У Tiffany тут много лояльных клиентов. Местной публике нравятся образовательные проекты, связанные с брендами. Немаловажно и само пространство Fosun Foundation — мало мест в мире, где можно организовать что-то подобное. У нас был шорт-лист потенциальных мест для проведения экспозиции, но Шанхай изначально был первым в этом списке. Забавно, что концепция выставки совсем немного поменялась. С самого начала была идея шести глав, шести комнат — менялись только экспонаты. Вообще с подготовкой таких выставок четкий план должен быть с самого начала, иначе закончишь тем, что просто покажешь очень много украшений».

На «Vision&Virtuosity» план заключался и в том, чтобы показать не только славное прошлое, но и то, как это прошлое влияет на настоящее и будущее бренда. Тут выставлены и свежие работы самого Рида Кракоффа и работы из Blue Book 2019, которые в Шанхае показали до официальной премьеры коллекции в Нью-Йорке. Уже по превью видно, и Рид мою догадку подтверждает, — вдохновили его на новую «Книгу» знаковые предметы из архивов компании. Более того, как говорит Кракофф, коллекция стала тематическим продолжением выставки.

Выставка настолько хороша, что нелишне продлить ее жизнь в новой коллекции. Многие предметы, хоть с Tiffany знакома давно, я видела впервые. С восторгом сообщаю это Риду. «И не только вы, — отвечает он. — Я сам некоторые из экспонатов живьем тут вижу впервые».