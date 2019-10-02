«Самыми востребованными оказались проекты в западном округе Москвы»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие проекты застройки оказались самыми популярными.

С начала года в старых границах Москвы было зарегистрировано более 35 тыс. договоров долевого участия. Это данные без учета оптовых сделок и сделок с юридическими лицами. По данным экспертов риэлтерской компании Est-a-Tet, самыми востребованными оказались новые проекты застройки, реализующиеся в западном округе Москвы. В текущем году здесь уже нашли своих владельцев 366 тыс. кв. метров жилья. То есть на запад города приходится 18% спроса. На втором месте — юго-восток с долей в 16%. В этом округе приобретено 325 тыс. кв. метров. Почти такой же результат и у «севера» — 321 тыс. кв. метров. Существенный объем зафиксирован на северо-востоке: за ним — 14%, а это свыше 280 тыс. кв. метров строящегося жилого фонда. При этом самое большое количество новых проектов разного масштаба расположено в северном округе — 50 комплексов.

В самом популярном округе — западном — средневзвешенная цена предложения находится на отметке в 280 тыс. руб. за квадратный метр. В северной части города, также вошедшей в рейтинг наиболее востребованных округов, показатель составляет 242 тыс. руб., а на юго-востоке и северо-востоке одни из самых низких показателей – 167 тыс. руб. и 190 тыс. руб., соответственно. Такая стоимость, безусловно, влияет на выбор многих покупателей. И они приобретают квартиры в основном в проектах комфорт-класса. Хотя во всех локациях, занимающих значительную долю спроса, в реализации представлены новостройки абсолютно разных сегментов с огромной ассортиментной линейкой.