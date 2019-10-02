Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие открытия получили шуточную награду.

Сегодня невероятные и курьезные открытия! Так называемая Шнобелевская премия была учреждена гораздо позже Нобелевской, в 1991 году, редакцией американского юмористического журнала «Анналы невероятных исследований». Это как бы обратная сторона достижений в научном мире — открытия сначала заставляют смеяться и только потом задумываться. Например, в 2006 году премию в области биологии получили авторы исследования, показавшего, что самку малярийного комара в равной степени привлекает как запах сыра «Лимбургер», так и запах ног человека. Позже на основе этих ароматов были созданы действенные ловушки, которые установили в разных частях света для борьбы с малярией.

Одно из курьезных открытий было удостоено Шнобелевской премии в прошлом году. Медики Марк Митчелл и Дэвид Вартингер нашли самый эффективный, по их мнению, способ выведения камней из почек — катание на американских горках. Некто Дживон Хан получил премию за доказательство того, что кофе из чашки расплескивается меньше, если человек несет его, двигаясь задом наперед. Однако, как отмечает сам ученый, у человека резко увеличиваются шансы споткнуться или врезаться в проходящего мимо коллегу, который может ходить со своей чашкой точно так же.

Ну, и наконец, целая группа специалистов университета Квинсленда получила премию за эксперимент с крокодилом не где-нибудь, а в казино. По их оценкам, готовность людей делать крупные ставки резко увеличивается после того, как они подержали в руках крокодила длиной в метр. Верю! Помню, однажды в Африке крокодил чуть не откусил мне ноги. Я совершил невероятный прыжок и в высоту и в длину одновременно. Так что, крокодилы, безусловно, стимулируют человека к решительным поступкам.