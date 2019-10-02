«Аукцион нонконформистов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как В Нью-Йорке дом Sotheby`s проводит аукцион в режиме реального времени.

Торги называются «Escape Artists 2.0: The Non-Conformists Online». Как вы поняли, это онлайн-торги, идут они уже с 26 сентября и завершаются 4 октября. У вас еще есть время, чтобы купить графику Владимира Янкилевского (выставка которого, кстати, сейчас проходит в МАММе) с эстимейтом $1,8-2,5 тыс., металлические скульптурки Гриши Брускина за $3-5 тыс., цветную графику Эдуарда Штейнберга с той же оценкой или «карты» Владимира Немухина за 10-15 тыс. А еще Соков, Яковлев, Зверев.

Хотя вы должны понимать, что за время активности аукциона цены уже могли заметно вырасти. Смотрите сами. Я же расскажу вам, откуда все эти вещи. На аукцион выставлены коло 30 произведений советских нонконформистов из коллекции Ингрид Хаттон, которую называют «пионером» пропаганды, экспонировании и продаже неофициальных художников из СССР.

В 1963 году Ингрид встретила Леонарда Хаттона, будущего мужа и делового партнера, известнейшего галериста. Он познакомил девушку с искусством русского «первого авангарда», дав ей прочесть книгу Камиллы Грей «Великий эксперимент: Русское искусство 1863-1922». Ингрид впервые увидела иллюстрации удивительных работ Ларионова, Гончаровой, Поповой, Чашника. Она сразу же увлеклась их творчеством, изобретательностью и динамичностью образов и задумала увидеть оригиналы. Как она позже писала: «Я хотела увидеть, как это выглядит, когда как будто заглядываешь за угол. Я хотела видеть больше, знать больше».

В 1960-1970-е Ингрид буквально «обыскивала» Европу, отыскивая еще живущих художников и людей их круга, покупала и копировала фотографии и каталоги полузабытых выставок, соединяя воедино нити этого взрывного момента в мировой истории искусства, который так долго игнорировался американскими галеристами, музеями и коллекционерами.

Устанавливая и развивая связи в Европе и Союзе, она, естественно, познакомилась с художниками так называемого «второго авангарда», московскими нонконформистами. Выставки, каталоги, закупки — и вот теперь продается часть личной коллекции Ингрид Хаттон.