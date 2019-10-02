«Аккуратных премируют, агрессивных накажут»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о планах «Делимобиль» обезопасить вождение с помощью скоринга.

Аккуратные водители будут поощрены. Каршеринг «Делимобиль» разрабатывает систему вознаграждения. Безаварийные пользователи и водители без признаков агрессивного поведения на дороге получат доступ к расширенному модельному ряду автомобилей либо бонусы и скидки. Что конкретно это обозначает, сервис пока сообщить не готов — система поощрения в разработке. Но зато представитель компании рассказал, как будет работать система оценки вождения.

В этом «Делимобилю» будут помогать пара партнеров: Bright Box и Microsoft. Первые предоставляют телематические системы, то есть датчики и сенсоры, которые будут фиксировать огромное количество показаний о состоянии автомобиля в каждую секунду, начиная от степени нажатия на педаль газа и угол поворота руля, заканчивая, например, фактом набора оборотов двигателя в стояночном положении. Эти данные будут обрабатываться нейронной сетью, которая будет выдавать сухое заключение о поведении водителя. С учетом даже нынешнего количества автомобилей в автопарке каршеринга, подобное решение сгенерирует огромное количество информации. Ее нужно надежно хранить, быстро обрабатывать и легко масштабировать. Поэтому третьим партнером в этот проект была приглашена Microsoft. Она предоставляет свои инструменты Azure для работы с Big Data в облаке.

«Делимобиль» намерен не просто анализировать данные, но и давать пользователям советы по коррекции манеры вождения. Так водители смогут повышать свой рейтинг. Те же, кто изначально управляет машиной хорошо могут рассчитывать на бонусы. Любопытно, что система поощрения на основе работы скоринга еще разрабатывается, но эксперименты с условными наказаниями «Делимобиль» уже провел этим летом. Агрессивных водителей временно отключали от сервиса.

Как показал опыт, такой способ принес нужный эффект. Через сутки пользователи меняли стиль вождения на более безопасный. Как рассказал представитель каршеринга, от особо опасных или нечистоплотных в прямом смысле водителей сервису дешевле отказаться. Например, треть (32%) всех виновников ДТП – это всего 4% от общего количества пользователей каршеринга.