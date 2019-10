Благодаря внедрению решений SAP компания сумела объединить бизнесы в России и на Украине.

AB InBev Efes образована 1 марта 2019 года после слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории РФ и Украины. AB InBev Efes располагает в России 11 пивоваренными заводами и 3 солодовенными комплексами. На территории Украины у компании три пивоваренных завода: в Чернигове, Николаеве, Харькове. Адрес сайта — www.abinbevefes.ru.

Начало

В начале 2018 года AB InBev и Anadolu Efes завершили слияние бизнесов на территории России и Украины, сформировав объединенную компанию AB InBev Efes, которая должна была начать деятельность 1 марта 2019 года. Это требовало в течение десяти месяцев подготовить информационные системы для обеспечения старта работ объединенной компании в рамках единого системного ландшафта. Несмотря на то что две объединяющиеся компании работали на одном рынке, их бизнес-процессы различались в силу накопленных исторических отличий, особенностей моделей управления бизнесом, специфики производственных и складских площадок, а также разного подхода к использованию единых центров обслуживания — BSC (Business Service Center).

Цели

Обеспечить старт объединенной компании 1 марта 2019 года.

Сохранить в рамках объединенной компании накопленные лучшие практики, в том числе за счет реализации проверенных решений в SAP-системах.

Решения SAP

SAP ERP with IS-Beverages for returnables management; SAP EWM; SAP APO; SAP ECM by OpenText; SAP BI; SAP Solution Manager; SAP Fiori.

Реализация

В ходе объединения двух бизнес-структур AB InBev Efes вместе с партнером Accenture реализовала проект по внедрению и доработке ряда решений SAP, чтобы запустить операции по графику и выйти на плановые показатели по объемам производства и отгрузкам продукции.

Что изменилось

Объединенная компания перешла на унифицированные бизнес-процессы, выстроенные вокруг единой логистической сети и всех центров обслуживания.

Результат

Итогом внедрения решений SAP стала трансформация процессной модели: объединенная компания перешла на унифицированные бизнес-процессы, что позволило повысить эффективность работы, оптимизировать логистическую модель цепи поставок. Были выдержаны целевые значения по длительности остановки бизнеса (blackout) и выходу на плановые показатели по объемам производства и отгрузки. Произошло объединение сети центров BSC и пересмотр модели работы с ними, равно как и их процессная/функциональная специализация. Были выдержаны строгие стандарты финансового закрытия месяца/квартала.