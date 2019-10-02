На Ставрополье врача осудили за продажу справок об инвалидности

Исполняющую обязанности руководителя бюро № 17 филиала «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» Минтруда России Ольгу Агафонову признали виновной в двух эпизодах получения взятки группой лиц (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), пяти эпизодах взяточничества (ч.1 ст. 290 УК РФ) и девяти эпизодах мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Суд установил, что с ноября по декабрь 2017 года Агафонова и ее подчиненный систематически получали от граждан взятки в размере 15-20 тыс. руб. за установление им группы инвалидности. Врачи брали взятки как в составе преступной группы, сговорившись между собой, так и самостоятельно. Общая сумма взяток, полученная Агафоновой, составила 186 тыс. руб.

Суд приговорил Агафонову к шести годам условно и на два года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением медико-социальных экспертиз. Дело ее сообщника находится в суде на рассмотрении.

Дарья Голякова