В Краснодаре снесли незаконную автомойку

Решение о сносе автомойки по ул. им. 1 мая было вынесено судом, - объект действовал на территории частного сектора, сообщает пресс-служба УФССП края. Собственник бизнеса долгое время уклонялся от исполнения этого решения. Он даже был привлечен за это к административной ответственности.

Лишь после того, как судебный пристав предупредил владельца самостроя о том, что мэрия краевой столицы вправе за свой счет снести объект с дальнейшим взысканием расходов с собственника, предприниматель демонтировал мойку.

Андрей Ульченко