В Курганской области избрали главу Частоозерского района

Депутаты Частоозерской районной думы избрали главой муниципалитета Андрея Дружкова. Его кандидатуру выдвинуло реготделение партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Андрей Дружков родился в 1978 году. В 2000 году окончил Курганский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

За последние два года в Частоозерском районе сменилось три руководителя. В 2017 году по собственному желанию уволился глава Виктор Шаталин. В апреле 2019 года сложил полномочия Алексей Журавлев. С тех пор временно исполнял обязанности главы района Владимир Гончар.