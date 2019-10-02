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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самарской области создан Региональный фонд защиты прав дольщиков

Фонд защиты прав дольщиков Самарской области создан. В настоящее время подана заявка на его финансирование из федерального фонда. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Азаров в «Твиттере».

«Софинансирование из регионального бюджета предусмотрено. Уверен, что после обследования объектов специалистами федерального фонда, добьемся дополнительных средств на решение проблем дольщиков»,– говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Азаров на встрече с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олегом Говоруном в Москве обсудил вопросы завершения строительства проблемных объектов региона. Тогда же стало известно о том, что Самарскую область включили в список приоритетных субъектов РФ, которые получат из бюджета России средства на решение этой проблемы.

Георгий Портнов


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