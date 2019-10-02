Подрядчик хочет взыскать с ТРК «Горизонт» 246 млн рублей

Петербургская компания «МБ Строй» подала встречный иском к заказчику строительства второй очереди торгово-развлекательного центра «Горизонт», компании «ТК Горизонт», сообщает «РБК Ростов». Подрядчик требует более 246 млн руб., из них 44 млн руб.— задолженность по договору подряда и 202 млн руб.— пеня по договору подряда.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в апреле этого года в арбитражный суд Ростовской области поступило два иска АО «Торговый комплекс Горизонт» (ТРК «Горизонт») к ООО «МБ Строй» на общую сумму 230 млн руб. Подрядчик занимался строительством первой очереди гостиницы, кинокомплекса с торговыми галереями и автопарковки. «Горизонт» хочет взыскать с подрядчика пени и штрафы за нарушение сроков выполнения работ. Кроме того, он требует возместить стоимость фактически понесенных расходов в целях перенастройки оборудования во всех залах кинотеатра «Горизонт Cinema & Emotion», стоимость нового проекционного оборудования с учетом его монтажа и ввода в эксплуатацию, демонтажа экранного каше, затраты на устройство кашетного обрамления экрана зала №9.

На денежные средства, принадлежащие «МБ Строй», включая те, которые будут поступать на банковские счета компании, судом наложен арест на сумму более 3 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «МБ Строй» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2004 году с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». Фирмой владеет Алексей Климашов, он же является генеральным директором. Выручка компании за 2018 год составила 413 млн руб., прибыль — 1,4 млн. руб.

АО «Торговый комплекс Горизонт» было зарегистрировано в Ростовской области в 2003 году с основным видом деятельности «управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе". Генеральный директор компании — Дан Полонский. Выручка компании за прошлый год составила 1,8 млрд руб., прибыль — 642 млн руб.

Дарья Голякова