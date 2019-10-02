В Саратовской области двое полицейских подозреваются в избиении гражданина до смерти

В Вольском районе задержаны двое полицейских, которые подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Тело погибшего с повреждениями в области головы и туловища было обнаружено 26 сентября в лесополосе. По версии следствия, в этот день полицейские во время патрулирования улиц задержали пьяного гражданина. Они одели на него наручники, но между ними и задержанным возник конфликт. Стражи порядка вывезли мужчину в район кладбища и избили, считают следственные органы.

ГУ МВД по данному факту проводит служебную проверку. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут уголовную ответственность, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, пояснили в пресс-службе регионального главка.

Марина Ковалева