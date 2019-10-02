Глава оренбургской «Семейной копилки» стала фигуранткой второго уголовного дела по отмыванию денег

В Оренбурге в отношении директора потребительского кооператива «Семейная копилка» возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Корпоратив обвиняют в легализации денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

Как установил надзорный орган, получая от клиентов денежные вклады, злоумышленница велела работникам кооператива на вырученные средства покупать ювелирные изделия. Впоследствии они реализовывались жителям города, а все денежные средства председатель использовала по своему усмотрению. Ранее глава «Семейной копилки» была на месяц арестована из-за мошенничества в 250 тыс. руб., не выдав денежные средства 800 вкладчикам.

Кооператив работал с 2014 года. В 2019 году правоохранители стали получать многочисленные заявления от вкладчиков о невыплатах по процентам и отсутствии возможности забрать деньги. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Руководитель кооператива была объявлена в федеральный розыск, позже ее задержали в Москве.

Алена Смирнова