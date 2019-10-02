02 октября, среда
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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Улица Пермская перестанет быть пешеходной

Мэрия Перми отказалась от планов по организации на улице Пермской исключительно пешеходного движения. Об этом сообщает Business Class.

По данным источника, на улице Пермской не будет внедряться и так называемое «успокоенное» движение с искусственными неровностями, так как улица является второстепенной на ряде перекрестков.

Ремонт улицы Пермской продолжится в 2020 году. Участок от улицы Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта будет приводиться к единообразному профилю. Это подразумевает сохранение автомобильного движения, расширение тротуаров, а также организацию парковки в соответствии с общими правилами зоны платной парковки.

Напомним, участок улицы Пермской от улицы Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта планировалось сделать пешеходным, однако проект не вызвал интереса у горожан. На время ремонта близлежащих участков на улицу Пермскую вернули автомобильное движение.

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