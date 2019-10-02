«Большого всегда хочется укусить»

«Это исключительно наше дело» — так в Кремле прокомментировали намерение евродепутатов обсудить московские протесты. В Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. В ее работе впервые с 2014 года принимает участие российская парламентская делегация. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой успел обвинить коллег в двойных стандартах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дискуссия обещает быть интересной.

Свершилось: после пятилетнего отсутствия российская парламентская делегация вернулась в ПАСЕ. Российские депутаты принимают участие в осенней сессии, которая открылась 30 сентября. Официально, конечно, об этом говорить не очень принято, но наши парламентарии хотели вернуться. Приятно находиться в сердце Европы, вращаться среди известных на весь мир политиков, вершить, можно сказать, судьбы мира. А как приятно сделать селфи с тем же Эмманюэлем Макроном — он же свободно перемещается по залу и доступен для общения. Но вот из этого, казалось бы, рая стали поступать до боли знакомые комментарии. Такое впечатление, что это на Страсбург, а Охотный ряд.

Вице-спикер Петр Толстой говорит: «Это концентрированное лицемерие, свойственное сегодня Европе и большинству европарламентариев. Обращу внимание, что мы сейчас находимся во Франции, где в результате беспорядков полиция людям резиновыми пулями глаза выбивала. А сегодня эти люди пытаются учить нас демократии. Так что политика двойных стандартов сегодня — главная проблема ПАСЕ».

Что такое, что случилось? А вот что: европарламентарии решили обсудить московские протесты. Вопрос включен в повестку заседаний. Из Москвы Дмитрий Песков дипломатично сообщает: «Нам неприятна эта тема, но если коллеги так хотят, дадим необходимые пояснения». Собственно, пояснения уже дал Петр Толстой: «Нечего учить нас жизни, если сами не без греха».

Президент Франции тоже добавляет масла в огонь. Он полон радости: вот буквально только что встречался лично с Олегом Сенцовым, который как известно, совсем недавно освободился из российской колонии в Лабытнанги. И вот он в Страсбурге — узнаваемое лицо, герой. Видно, предстоят российской делегации непростые будни — будут песочить. А вы что хотели? Неужели рассчитывали, что комплименты станут делать — вынесут постановление, как похорошела наша страна за время отсутствия в парламентской ассамблее Совета Европы? Нет, придется отвечать на неприятные вопросы. Это нелегко, учитывая, что за эти годы наши депутаты отвыкли от дискуссий в собственном парламенте, то есть — от демократии.

А чтобы не выслушивать, может быть, надо ликвидировать причину? Пусть российские люди свободно высказываются и голосуют за кого хотят, а не за того, кого предложат. Так принято в европейских странах.

Хотя, конечно, есть двойные стандарты. У них там существует убежденность, что их мнение — истина в последней инстанции, и спорить с этим не смей. Россия большая, а большого всегда хочется укусить, особенно когда ты в большинстве.

Сложно строить прогноз на исход дискуссии. Однако аргумент «не лезьте к нам» не выглядит бесспорными. Мы ведь когда-то давно, когда туда вступали, на все это соглашались, обещали стремиться к их стандартам демократии. Это мы к ним пришли в их дом, а не они к нам. Мы обещали, что в итоге будем стремиться стать одним из них. А теперь что получается: отдаляемся — не учите меня жить. Однако Макрон считает, что Россию в угол загонять нельзя, дискуссии полезны. Так что будем надеяться, что отечественные парламентарии «побьют» коллег силой аргументов.