В Каменском районе чиновницу уволили из-за незаконной передачи земли казакам

Каменская городская прокуратура провела проверку и выяснила, что председатель комитета по управлению имуществом Каменского района незаконно передала в аренду казачьему обществу два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 426 га. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. На сайте Каменской районной администрации указано, что эту должность занимала Наталья Данченко.

Так как у казачьего общества не было техники и возможности для самостоятельной обработки арендованной земли, казаки передали ее в субаренду. Таким образом, субарендаторы смогли получить муниципальные земли без торгов.

Сейчас незаконные договоры аренды расторгнуты, а земли возвращены в муниципальную собственность. В отношении госпожи Данченко было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), однако обвиняемая заявила ходатайство о его прекращении и назначении ей судебного штрафа. Суд удовлетворил ходатайство и назначил чиновнице штраф в размере 35 тыс. руб. Однако после постановления обвиняемая продолжила занимать свой пост, и была уволена только по представлению прокурора.

Дарья Голякова